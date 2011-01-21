Дизайн сайта для адвокатской конторы

Нужно сделать дизайн сайта-визитки для адвокатской конторы. Схематический дизайн страниц имеется (всего 6 страниц: главная, о нас, наши клиенты, доп. информация, контакты, отзывы – вышлем понравившимся кандидатам), необходимо его "раскрасить".

Дизайн необходимо будет сделать в трех вариантах, чтобы была возможность выбора.

Предпочтение кандидатам из РФ, для других стран оплата через web-money или yandex-деньги.