Дизайн сайта для адвокатской конторы

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен30 заявок301 просмотр

Нужно сделать дизайн сайта-визитки для адвокатской конторы. Схематический дизайн страниц имеется (всего 6 страниц: главная, о нас, наши клиенты, доп. информация, контакты, отзывы – вышлем понравившимся кандидатам), необходимо его "раскрасить".

Дизайн необходимо будет сделать в трех вариантах, чтобы была возможность выбора.

Предпочтение кандидатам из РФ, для других стран оплата через web-money или yandex-деньги.

14 лет назад
logicaldesign
Ольга 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

shark-design
Илона 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$150
2 дня
shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$150
1 день
Было очень приятно работать с этой студией. Изначально был предложен вариант дизайна, который потом был изменен под нужды нашего проекта. Все изменения производились буквально в режиме онлайн. Все замечания (по цвету, расположению и размеру элементов на странице) сразу учитывались и через несколько минут присылался доработанные вариант. Сочетание цена-качество более чем приятное. Спасибо!

Заявки фрилансеров

shark-design
Илона 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
shram333
Василий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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