Привет!

Цель проекта: поднять конверсию в регистрацию на сайте https://zenphi.com/

Задачи:

1) сделать редизайн текущего сайта

2) добавить несколько новых страниц с описаниями фичей

На данный момент у нас нет уникальной палитры (использованы цвета Google), все выглядит довольно ногроможденно. Мы хотели бы добавить сайту простоты, сделать его более user-friendly, более ярким и запоминающимся. Более четкого видения на данный момент, к сожалению, нет :)

Сайт разработан на Wordpress (Elementor).

В перспективе мы хотели бы работать с фрилансером на постоянной основе (10-15 часов в неделю) для оптимизации и обновления сайта. Сайт разработан на Wordpress (Elementor).

Будет ли вам интересно поработать над этим проектом?