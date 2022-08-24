Требуется редизайн существующего сайта на WordPress. Основное внимание уделить улучшению юзабилити и адаптивному дизайну. Ожидаются предложения по бюджету и примеры выполненных работ. Верстка может быть выполнена как заказчиком, так и исполнителем.
Дизайн сайта для B2B SaaS продукта
Привет!
Цель проекта: поднять конверсию в регистрацию на сайте https://zenphi.com/
Задачи:
1) сделать редизайн текущего сайта
2) добавить несколько новых страниц с описаниями фичей
На данный момент у нас нет уникальной палитры (использованы цвета Google), все выглядит довольно ногроможденно. Мы хотели бы добавить сайту простоты, сделать его более user-friendly, более ярким и запоминающимся. Более четкого видения на данный момент, к сожалению, нет :)
Сайт разработан на Wordpress (Elementor).
В перспективе мы хотели бы работать с фрилансером на постоянной основе (10-15 часов в неделю) для оптимизации и обновления сайта. Сайт разработан на Wordpress (Elementor).
Будет ли вам интересно поработать над этим проектом?
Заявки фрилансеров
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