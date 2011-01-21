Дизайн сайта для безалкогольного напитка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок356 просмотров

Есть концепт главной странички нового сайта для ТМ Живчик (см. аттач). Информационная структура в концепте утверждена заказчиком.

Необходимо теперь навести на него красоту.

Подправить стилистику, прорисовать иконки, оформление.

Вообщем сделать завешенный дизайн, которым можно гордиться.

Требуется рука мастера.

14 лет назад
_legendary_
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15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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