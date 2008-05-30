Дизайн сайта (для джумлы)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен41 заявка426 просмотров

Дизайн сайта (для джумлы)

Компания специализируется на кровельных материалах.

Основное – метеллочерепица разных призводителей.

Задача: Сделать тематический шаблон для джумлы (т.е. дизайн + верстка)

Предоплата не больше 20% срок-До конца недели!

Joomla
17 лет назад
greeg
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

traus
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$450
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

traus
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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