Дизайн сайта для фирмы производителя бытовой химии

$100
Дизайн сайтовЗавершен27 заявок362 просмотра
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Нужен дизайн сайта для фирмы, производящей стиральные порошки, средства для мытья посуды и т.д.

Название фирмы - "Белоснежка", в логотипе сказочный персонаж из "Белоснежка и семь гномов" (см. вложение). Дизайн нужно обыграть следующим образом: в шапке слева Белоснежка, а дальше семь гномов = семь основных разделов сайта (о компании, продукция и т.д.). Можно использовать гномов с этой страницы: http://www.ivanivanich.ru/disc.php?id=25&pg=2 , можно отрисовать самому (в идеале - гномы с табличками-разделами).

Всё это на фоне природы (зеленая травка, голубое небо и т.д.).

Дизайн без наворотов, простенько, но эти пожелания нужно учесть и сделать стильно и красиво.

Дизайн сайта
16 лет назад
takanton
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
VinSe
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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