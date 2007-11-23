Дизайн сайта для фирмы производителя бытовой химии

Нужен дизайн сайта для фирмы, производящей стиральные порошки, средства для мытья посуды и т.д.

Название фирмы - "Белоснежка", в логотипе сказочный персонаж из "Белоснежка и семь гномов" (см. вложение). Дизайн нужно обыграть следующим образом: в шапке слева Белоснежка, а дальше семь гномов = семь основных разделов сайта (о компании, продукция и т.д.). Можно использовать гномов с этой страницы: http://www.ivanivanich.ru/disc.php?id=25&pg=2 , можно отрисовать самому (в идеале - гномы с табличками-разделами).

Всё это на фоне природы (зеленая травка, голубое небо и т.д.).

Дизайн без наворотов, простенько, но эти пожелания нужно учесть и сделать стильно и красиво.