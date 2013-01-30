Дизайн сайта для игрового проекта

Добрый день, дизайнеры! Ищу творческого специалиста для создания дизайна сайта, который представляет собой онлайн список контактов. Некоторые требования к дизайну: - современность; - качественные иконки и другие графические элементы для Retina (если вы не квалифицируетесь на иконках, то ...
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Требуется разработать дизайн сайта для проекта морской тематики (основные моменты - раздел стримов, турнирная сетка)
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