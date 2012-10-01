Дизайн сайта для интернет-магазина

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Завершен48 заявок251 просмотр

Нужен хороший дизайнер, сделать дизайн интернет магазина (главная страничка, категория, карточка товара).

13 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$280
14 дней
Все ок! Дизайн получился таким как я себе и представлял, даже лучше! Рекомендую...
Очень довольна сотрудничество с Никитой. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую как надежного, ответственного заказчика! Спасибо за проект. Обращайтесь, буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

olechka_dumka
Ольга 
34 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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