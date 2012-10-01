Добрый день. Мы ищем высококвалифицированного дизайнера с хорошим портфолио и чувством стиля, который был бы готов сотрудничать с нами на протяжении долгого времени. Что нам необходимо: периодически менять ...
Дизайн сайта для интернет-магазина
Нужен хороший дизайнер, сделать дизайн интернет магазина (главная страничка, категория, карточка товара).
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