Дизайн сайта для компании отделочников

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка97 просмотров
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необходимо сделать дизайн сайта в современном виде. ТЗ во вложении

Дизайн сайта
8 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$200
9 дней
Отличная работа в короткие сроки! Рекомендую
Уже не первый раз работаю с Алексеем. Всё как всегда - отлично. Рекомендую его как порядочного и честного заказчика. Спасибо за проект.
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