Дизайн сайта для компании отделочников

Требуется создание сайта для работы с торговой площадкой Digiseller. Сайт-магазин должен работать с последней версией магазина Digiseller. Всё управление товарами должно напрямую идти с торговой площадки. Все API и прочее доступно. В принципе у digiseller есть готовый скрипт, ...
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необходимо сделать дизайн сайта в современном виде. ТЗ во вложении
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