Требуется разработать дизайн сайта для стоматологии. Возможен лендинг или многостраничный сайт, который нужно создать с нуля под ключ. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.
Дизайн сайта для креативного агентства
Ищу креативного графического дизайнера для разработки дизайна сайта креативного агентства. Требуется предоставить примеры работ (кейсы). Рассматриваю варианты для постоянного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов32 заявкиОткрыт15 дней назад
Требуется дизайнер для разработки одностраничного сайта и создания файла дизайна. Ищем оперативную помощь. Важно обеспечить качественное исполнение и соответствие современным требованиям веб-дизайна.Закрыт8 дней назад
Необходим дизайнер для создания дизайна небольшого сайта с выгрузкой на платформе Тильда или Таплинк. Ожидается креативный подход и наличие опыта работы с данными платформами. Важно учесть функциональность и визуальную привлекательность сайта.Закрыт8 дней назад
- $50
Требуется редизайн существующего одно страничного шаблона. Необходимо сменить колористику, изменить навигацию, шапку и кнопки, а также обновить логотип. Опыт в работе с PSD-файлами будет преимуществом.Дизайн сайтов13 заявокОткрыт16 дней назад
Требуются дизайнеры для создания одностраничных лендингов, креативов и презентаций для немецкого образовательного проекта. Необходим опыт и портфолио. Оперативность и готовность к долгосрочному сотрудничеству обязательны.Закрыт11 дней назад
- $250
Требуется дизайнер для разработки сайта, предназначенного для оплаты услуг. Срок выполнения работы - до воскресенья. Бюджет проекта составляет до 25 тысяч рублей. Референсы будут предоставлены в личных сообщениях.Закрыт11 дней назад
- $100
Необходимо создать 6 лендингов, используя готовый HTML-шаблон. Задача включает замену названия, логотипа, номера телефона и продукции. Нужно отредактировать тексты, прописать индивидуальные SEO-теги и обеспечить адаптивность под мобильные устройства. Формат – чистый HTML/CSS. Бюджет $100.Дизайн сайтов21 заявкаОткрыт18 дней назад
Необходимо провести редизайн графики на сайте, включая баннеры и подложку, с подготовкой новых элементов в едином стиле. Также требуется создать 9 постов для Instagram, соответствующих новому визуальному оформлению. Ожидается качественный и креативный подход к задаче.Дизайн сайтов9 заявокОткрыт19 дней назад
Требуется разработка дизайна для сайта и веб-приложения ИИ системы видеонаблюдения. Включает доработку существующих элементов и создание видеоконтента. Ознакомьтесь с продуктом на странице Карьера.Дизайн сайтов13 заявокОткрыт19 дней назад
Ищется веб-дизайнер для небольшого стартапа. Необходимо разработать дизайн для множества экранов. Условия оплаты обсуждаются индивидуально. Подходите к созданию уникального и удобного интерфейса.Закрыт12 дней назад