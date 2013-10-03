Дизайн сайта для магазина дешевых вещей

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка113 просмотров
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Стильный дизайн сайта визитки магазина дешевой одежды.

Дизайн сайта
10 лет назад
Lexxxart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$77
2 дня
Работу выполнил отлично в срок, с первого раза утвердили, стильный макет получился. В общении культурен. Спасибо.
Спасибо Алексею за проект. Хорошее техзадание, своевременная оплата Остались только положительные впечатления)