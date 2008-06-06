Нужен простой симпатичный дизайн + верстка для интернет магазина. Пример: _ttp://dom-sad.ru/
Дизайн сайта для Металлопроката
Нужно разработать дизайн сайта для компании которая занимается продажей Металлопроката.
Предпочтение мастеру с длительной положительной репутацией и достойным портфолио.
Доп. информация по требованию.
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