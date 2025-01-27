Ищется веб-дизайнер или программист для 60-минутной консультации по использованию конструкторов сайтов. Необходимо создать страницу и дать рекомендации по улучшению. Обязательные требования: производительный компьютер, 500мб свободного места, быстрое интернет-соединение, работающий микрофон и мессенджеры для демонстрации экрана. Тестовый звонок за день до консультации.
Дизайн сайта для продажи туров
Нужен уникальный и современный дизайн сайта для продажи туров. Сайт будет использоваться для продвижения туристических предложений и бронирования туров. Основная цель - привлечение клиентов и увеличение конверсии.
Заявки фрилансеров
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