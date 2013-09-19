Дизайн сайта для продажи ванн

$50
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок169 просмотров
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Необходимо на основе годового шаблона сделать редизайн. Вся структура останется как на шаблоне, единственное нужно будет сделать вместо статичной картинки слайдер, возможно уменьшить картинку. Поменять цвета. Все исходнике есть

Дизайн сайта
10 лет назад
imgconsult
65 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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