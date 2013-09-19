Дизайн сайта для продажи ванн

Просьба в проекте указывать цену за создание лэндинг-пейдж страниц. Также возможно необходимо будет прорисовка дополнительных страниц (можно в проекте также указать цену за такой вид работ).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на основе годового шаблона сделать редизайн. Вся структура останется как на шаблоне, единственное нужно будет сделать вместо статичной картинки слайдер, возможно уменьшить картинку. Поменять цвета. Все исходнике есть
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