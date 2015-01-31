Дизайн сайта для проекта КВАРТАЛ

$590
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка140 просмотров
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Необходимо создать главную и внутренние страницы для сайта КВАРТАЛ. Подробное описание в ТЗ

Дизайн сайта
9 лет назад
rapunzzelle
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$590
10 дней
Спасибо за продуктивное сотрудничество. Рекомендую Елену как отличного понимающего исполнителя!
Сотрудничество с Анной как всегда прошло отлично, мои рекомендации!
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