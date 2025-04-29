Дизайн сайта для психолога

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Открыт9 заявок197 просмотров

Требуется дизайнер-фрилансер для создания сайта психолога на платформе Tilda. Сайт будет состоять из 7–8 блоков: главная, направления терапии, обо мне, отзывы, блог, формы записи. Необходимо обсудить детали и условия работы.

TildaДизайн сайтов
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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