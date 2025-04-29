Требуется доработка интерфейса 1 страницы с сохранением стиля существующего макета. Обновите дизайн с учетом нового функционала, улучшив его согласно техническому заданию. Обязателен опыт работы с веб-интерфейсами. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа.
Дизайн сайта для психолога
Требуется дизайнер-фрилансер для создания сайта психолога на платформе Tilda. Сайт будет состоять из 7–8 блоков: главная, направления терапии, обо мне, отзывы, блог, формы записи. Необходимо обсудить детали и условия работы.
Заявки фрилансеров
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