Надо переделать дизайн, таким образом, чтобы он грузился моментально, и не дожидался загрузки баннеров. Специалисты говорили, надо переписать сайт с на Также оптимизировать код, уменьшить, а также ...
Дизайн сайта для ресторана
Необходим макет сайта для ресторана. Оплата 3000 рублей. Макет в фотошопе, в слоях. Подробности по электронке или телефону. Материалы вышлю.
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