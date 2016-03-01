Дизайн сайта для строительной фирмы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка123 просмотра

Выбранный исполнитель получает ТЗ и все исходные данные, возникшие вопросы стороны решают через выбранное средство общения по мере работы.

9 лет назад
Rorshach
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад
$100
3 дня
Изначально понравилось портфолио Алексея и не прогадал. Работу выполнил быстро, приняли даже без доработок, четкое попадание в цель. Рекомендую.
Впечатления от сотрудничества только положительные : четкое ТЗ, быстрая оплата, все время на связи.

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
9 лет назад