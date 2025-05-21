Дизайн сайта для трейдинг (аналитика) Срок 2 дня

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт5 заявок26 просмотров

Цели проекта:

  • Повысить визуальную привлекательность платформы.

  • Сделать интерфейс удобным и понятным для пользователей

Целевая аудитория:

Трейдеры (возраст от 19 до 30 лет), которым важна наглядность и удобство в работе с аналитикой и данными.

Основные требования по дизайну:

  • Цветовая палитра: чёрный (основной) + бирюзовый (акцентный: #06B6D4). (еще не точно)

  • Общий стиль: минимализм, современность, технологичность.

  • Должно быть легко воспринимать большое количество цифровых данных (таблицы, графики, аналитика).

  • Удобство использования на ПК

Страницы, которые нужно оформить:

  1. Главная страница (основные таблицы с сигналами, фильтрация, поиск).

  2. Профиль пользователя (подписка, статистика, платежи, реферальная программа).

  3. Демонстрационная страница (демо-режим, описание преимуществ и форма оплаты).

Какие критерии важны для оценки результата:

  • Профессионализм дизайна и соответствие цветовой схеме.

  • Удобство интерфейса (UI/UX).

  • Готовый макет в Figma, аккуратно организованные слои и компоненты.

  • Дополнительно: краткий PDF-документ (брендбук) с описанием палитры, шрифтов и элементов UI.

FigmaUI/UXДизайн сайтовСоздание пользовательских интерфейсов
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