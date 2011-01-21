Дизайн сайта для WebAsyst. Изменение функционала

Создать и "натянуть" дизайн для сайта по полупромышленным кондиционерам (представлен только один бренд) на движок WebAsyst. Сайт будет посвящен только одному производителю, возмьмем к примеру Panasonic. Нужно немного изменить функционал, поменять работу корзины для оформления заказов. Поменять "возврат" из корзины, что бы он (возврат) переходил не на главную страницу а на то место откуда пользователь добавил товар. "Почистить" лишний код, увеличить скорость загрузки страниц.

В общем нужно подготовить движок полностью к добавлению контента.

Требования: отличное знание WebAsyst.

Движок лицензионный, выложен на Украинский хостинг.

Пожелания: Дизайн нужен на белом фоне без лишних цветов. Наброски желаемого дизайна предоставлю в рисованном виде.

Оплата 100 у.е. за работу, которая включает в себя разработку дизайн проекта, установка созданного шаблона на движок, незначительные изменение функционала движка, (см. выше).

Оплата частями за выполненные объемы.