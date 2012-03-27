Дизайн сайта доставки обедов в офис

$250
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок169 просмотров
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Надо сделать дизайн сайта доставки обедов в офис.

Две страницы - главная и внутренняя, + логотип

CMS пока не определена, быстрей всего самописка.

Ориентироваться на это:

http://obedgotov.ru/ - этот предпочтителен

http://www.obed-v-ofis.ru/

http://www.jacks.ru/

http://www.pereryv-na-obed.ru/

Более конкретно напишу в брифе.

Дизайн сайта
12 лет назад
Oldegus
Олег 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
akelita
Андрей 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$100
3 дня
Андрей, спасибо! Работа выполнена неожиданно быстро,при этом, профессионально. Рекомендую.
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!
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