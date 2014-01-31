Дизайн сайта двух отелей

Двух страниц, на главной нужна красиво написанная надпись www.anapa-djemete.ru, а так же "Азур" и "Атлас". По структуре получается одна главная страница для двух отелей, а потом переход на страницу отеля, у которых будет разница только логотипах. Нужно будет два варианта кнопок активные и не активные, в соответствии со структурой:

1)О городе

1)Джемете

2)Экскурсии

3)Галерея

И для гостиницы

1.Главная

2.Номера и цены

3.Фотогалерея с описанием номеров

4.Наши услуги

5.Отзывы

6.Контакты

+Модуль бронирования "поплавок", отдельно отрисованный как здесь http://www.grandvalentina.ru/, но с отличием уголок повернут не вправо, а влево.

Пример сайта, который понравился заказчику вот этот http://orelleto.ru , но нужно "Цветовая гамма в теплых, светлых тонах,(кремовый и т.д.), выделения активных элементов темным."

Так же нужна надпись/картинка «Free Wi-Fi».

Для главной страницы нужны красиво оформленные фото от сюда (внизу страницы) http://www.anapa-djemete.ru/rooms.html можно с надписями.