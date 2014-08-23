Дизайн сайта электроники

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка137 просмотров

Требуется качетсвенный дизайн для сайта электроники.

Макеты вышлю в формате psd. Бюджет 3000уе

11 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$500
7 дней
Очень доволен результатом! Антон отличный специалист, опытный дизайнер)) Приятно было работать, обязательно продолжу обращаться)
Не первый раз работаем с Наилем. Отличный человек, отличный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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