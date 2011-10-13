Дизайн сайта фирмы по продаже фильтров для воды

Собственно требуется дизайн фирмы по продаже фильтров для воды.

чистый ,лёгкий, экологичный, свежий

необходимо отрисовать:

- главная

- страница каталога

- страница товара

- страница с фильтром продуктов (подбор фильтра по нужным параметрам)

на главной необходимо в слайдер сделать 5 слайдов:

первый - чистая, свежая илюстрация на тему экологичность ,домашний комфорт и уют, счастливая семья, досттупность, мягкость и неяркост - что-то из этого ...

остальные 4 слайда - это какой-либо товар из каталога красиво представленный

Уровень дизайна должен быть не ниже чем к примеру:

- centrsna.ru

- academy-rise.com

- astrolog39.ru

Прикрепил примерный бриф, исполнителю уже детально объясню что где.