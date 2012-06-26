Дизайн сайта, главная страница и подкатегории

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт48 заявок207 просмотров

Разработана общая структура сайта http://nniduikt.org/start/

Необходимо разработать дизайн главной страницы, и общий дизайн для внутренних страниц. (2 рисунка)

Жду предложений по стоимости, срокам и ваши успешно выполненные проекты.

С уважением,

Руководитель проектов

брендинговое агентство KOLORO

Гема Игорь Николаевич

http://koloro.com.ua

13 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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