Дизайн сайта healthway.by

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Требуется новый дизайн сайта:

healthway.by

Основной вид, фон, лого - остается.

Возможен заказ на весь объем (верстка). Есть пожелание, чтобы урлы остались теми же, а статей было много в свое время.

Пожелание к CMS - Joomla

JoomlaВерстка сайтовДизайн сайтов
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