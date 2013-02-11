Дизайн сайта и визитки

Требуется разработка дизайна интернет-магазина. Магазин будет на системе WebAsyst, поэтому это так же нужно предусмотреть. Дизайн должен быть строго резиновым. Пример интернет-магазина с дизайном, который нравится www.enter.ru Хотелось бы что-то в таком же духе. Есть четкая схема дизайна. Количество почти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании, занимающейся геологоразведкой нужен сайт и визитки в едином стиле.
Существующий логотип компании нужно перерисовать в векторе, без изменения рисунка и цвета. Сейчас логотип в виде маленькой картинки.
1. Визитки. Точной концепции (расположение элементов, размеры шрифтов и т.д.) нет.
На визитке должен быть логотип, наименование компании, ФИО + должность сотрудника, контактные данные.
Стоимость - 1200 руб. Срок - до вечера понедельника 28.01 На приёмку нужно будет 3-4 варианта компоновки данных.
2. Сайт. Концепция будет готова в понедельник вечером.
Верстка главной и 2х внутренних страниц - с каталогом элементов и текстовая с заголовками, таблицей, списками. Стиль должен быть аналогичен визиткам (по цветам, используемым шрифтам).
Стоимость - 3000 руб. Срок - до субботы 02.02
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем дизайнера, который готов нарисовать PSD (эскиз) сайта и его мобильную версию (Главную и остальные) с последующей версткой. Тесный контакт с директором. Предложения рассматриваем с ценой и портфолио работ.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сменить дизайн на сайте сериалов. Указывайте : -Примеры работ -Примерную цену. p.s. Движок самописный.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сделать макет сайта жилого дома. Информация в приложении. Прошу в заявке указать стоимость, сроки изготовления, ссылку на работы. Особенно хорошо, если есть работы в похожем стиле. Оплата ЯД или на карту Сбербанка, без предоплат.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
В общем нужна шапка из готовых картинок. 1000*160. Весь материал предоставляю.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Разработать дизайн и шапку сайта+верстка. Подобный iratta.com.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно разработать и сверстать дизайн для интернет магазина игровых аккаунтов . Дизайн должен вызывать доверие к магазину и не сильно бросаться в глаза . Оплата по факту либо заключение сделки через гаранта . Мои данные: Скайп top-account.ru .Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
как возможно переделать видео шаблон http://www.templatemonster.com/ru/after-effects-lo...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Автор книг «Бросим курить вместе» и «Я не курю» Алексей Коваль пропагандирует движение «Бросим курить вместе». Сейчас функционирует сайт www.alexeykoval.com Сайт дает авторскую информацию для курящих, заставляет их задуматься над ошибками которые они сделали и из за ...Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт11 лет назад