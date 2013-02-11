Дизайн сайта и визитки

Для компании, занимающейся геологоразведкой нужен сайт и визитки в едином стиле.

Существующий логотип компании нужно перерисовать в векторе, без изменения рисунка и цвета. Сейчас логотип в виде маленькой картинки.

1. Визитки. Точной концепции (расположение элементов, размеры шрифтов и т.д.) нет.

На визитке должен быть логотип, наименование компании, ФИО + должность сотрудника, контактные данные.

Стоимость - 1200 руб. Срок - до вечера понедельника 28.01 На приёмку нужно будет 3-4 варианта компоновки данных.

2. Сайт. Концепция будет готова в понедельник вечером.

Верстка главной и 2х внутренних страниц - с каталогом элементов и текстовая с заголовками, таблицей, списками. Стиль должен быть аналогичен визиткам (по цветам, используемым шрифтам).

Стоимость - 3000 руб. Срок - до субботы 02.02