Дизайн сайта и визитки

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка123 просмотра
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Для компании, занимающейся геологоразведкой нужен сайт и визитки в едином стиле.

Существующий логотип компании нужно перерисовать в векторе, без изменения рисунка и цвета. Сейчас логотип в виде маленькой картинки.

1. Визитки. Точной концепции (расположение элементов, размеры шрифтов и т.д.) нет.

На визитке должен быть логотип, наименование компании, ФИО + должность сотрудника, контактные данные.

Стоимость - 1200 руб. Срок - до вечера понедельника 28.01 На приёмку нужно будет 3-4 варианта компоновки данных.

2. Сайт. Концепция будет готова в понедельник вечером.

Верстка главной и 2х внутренних страниц - с каталогом элементов и текстовая с заголовками, таблицей, списками. Стиль должен быть аналогичен визиткам (по цветам, используемым шрифтам).

Стоимость - 3000 руб. Срок - до субботы 02.02

Дизайн сайта
11 лет назад
dmitrydarov
Дмитрий 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
hands
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$135
5 дней
Благодарю за отличную работу, выполнено профессионально и в оговоренные сроки. Несмотря на некоторые неточные формулировки в поставленных задачах с моей стороны.
Хороший заказчик, задание объяснил четко и понятно, поэтому его выполнение не вызвало никаких вопросов. Приятно работать с серьезным человеком. Спасибо.