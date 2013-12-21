zap54.ru - сайт http://joxi.ru/hlGXUtg5CbDpVXU_7f0 - описание, что надо сделать. корзину, пользователя, вход/выход - переместить поиск - изменить размер меню горизонтальное будет по стилю как "Оригинальные, общий, послать запрос"
Дизайн сайта интернет-магазина
Необходимо выполнить дизайн сайта и логотип интернет магазина по ТЗ.
Тематика - посуда.
Требования - красивый, индивидуальный, аккуратный дизайн.
Выбранный исполнитель
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