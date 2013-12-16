Дизайн сайта инвест-компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт32 заявки166 просмотров

Нужен строгий, лаконичный, деловой дизайн сайта инвестиционной компании. 2-3 страницы. Основной упор сделать на шапку. От выбранного исполнителя хотим видеть 2-3 варианта на выбор. После выбора одного из вариантов нужно будет дошлифовать проект до полного утверждения. Жду предложений с указанием стоимости, приоритет исполнителям с портфолио.

11 лет назад
fleshmober
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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