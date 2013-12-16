Дизайн сайта инвест-компании

Нужен строгий, лаконичный, деловой дизайн сайта инвестиционной компании. 2-3 страницы. Основной упор сделать на шапку. От выбранного исполнителя хотим видеть 2-3 варианта на выбор. После выбора одного из вариантов нужно будет дошлифовать проект до полного утверждения. Жду предложений с указанием стоимости, приоритет исполнителям с портфолио.