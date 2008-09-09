Дизайн сайта "IT-адвокат"

Работали (и продолжаем работать). Сколько-нибудь серьезных проблем не возникало, все в порядке. Из плюсов: креативность, оперативность, желание сотрудничать и искать пути решения проблем. Из минусов: ну разве что небольшое пренебрежение мелкими деталями "стиля" после того, как в целом задача решена. Резюме: сотрудничать можно и нужно, в целом очень позитивно и перспективно.