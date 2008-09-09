Дизайн сайта "IT-адвокат"

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок226 просмотров

Необходимо создать концептуальный дизайн сайта для новой профессии - "IT-адвокат" (разновидность традиционного IT-консультанта, но с некоторыми специфическими и важными отличиями).

Специфичность и новизна должна быть косвенным образом отражена в дизайне. Дополнительная информация показана в приложениях.

17 лет назад
LeonidS
Леонид 
62 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад
$500
10 дней
Работали (и продолжаем работать). Сколько-нибудь серьезных проблем не возникало, все в порядке. Из плюсов: креативность, оперативность, желание сотрудничать и искать пути решения проблем. Из минусов: ну разве что небольшое пренебрежение мелкими деталями "стиля" после того, как в целом задача решена. Резюме: сотрудничать можно и нужно, в целом очень позитивно и перспективно.
Мне очень интересно работать с Леонидом! Он не ординарный и очень интересный человек. Спасибо за проект, мы его продолжим и все будет отлично!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад

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