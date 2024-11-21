Необходимо разработать дизайн второй страницы сайта с учетом цветовой схемы и оформления первой страницы. Включить кнопку 'информация и консультация' и наполнить страницу лентой предприятий и базой документов. Структура наполнения будет предоставлена исполнителю.
Дизайн сайта кафе
Ищу веб-дизайнера для создания сайта кафе.
Необходимо выполнить тестовое задание на рекламный баннер, срок выполнения — до понедельника.
Примеры работ прилагаются.
Требования: опыт в веб-дизайне, умение работать с графическими редакторами, наличие портфолио.
Бюджет обсуждается.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания визуального контента для ютюб-канала, посвященного недвижимости. Необходимо минимальное знание английского языка. Портфолио обязательно.Закрыт5 месяцев назад
Необходимо подобрать элементы дизайна для оформления статьи, соответствующие стилистике сайта. Проект ориентирован на начинающих, наличие опыта не обязательно. Команда готова помочь и обучить в процессе работы.Закрыт4 месяца назад
Ищем опытного дизайнера для разработки дизайн-макетов и адаптации под различные форматы печатной продукции. Обязателен опыт работы от 1 года, навыки в Photoshop, Figma и Tilda, а также умение рисовать. Наличие портфолио обязательно.Закрыт5 месяцев назад
Требуется разработать дизайн сайта для строительной компании, занимающейся металлоконструкциями. Необходимо создать структуру, включающую главную страницу, каталог проектов, страницу с описанием технологии строительства, каталог выполненных объектов и блог. Ожидается современный и функциональный дизайн, соответствующий тематике.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется внести правки в макет сайта в соответствии с техническим заданием, представленным в видео. Обязательно указать сроки и стоимость в заявке. Макет доступен по ссылке.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для разработки стикерпака из 15-20 стикеров, предназначенных для Telegram и печатных наклеек. Также есть дополнительные задачи на частичную занятость, включая создание этикеток и дизайн коробок. Примеры работ обязательны.Закрыт5 месяцев назад
Требуется редизайн главной страницы сайта на Wix. Необходимо обеспечить адаптивный дизайн для всех устройств, стандартизировать отступы, шрифты и цветовую палитру, а также улучшить пользовательский опыт и навигацию. Проект ориентирован на создание гармоничного и визуально привлекательного интерфейса.Закрыт4 месяца назад
- $20
Требуется помощь в устранении ошибки отображения логотипа на сайте WordPress. Проблема связана с сообщением 'При обрезке изображения произошла ошибка', а также с загрузкой изображений в новостной ленте. Возможные причины — ошибки на сервере после обновлений. Готовы обсудить бюджет при быстром решении проблемы.Закрыт4 месяца назад
Необходим дизайнер для разработки проектов в Figma. Открыты к сотрудничеству с начинающими специалистами, важно наличие портфолио. Задача включает создание уникальных и функциональных дизайнов для веб-сайтов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 месяцев назад