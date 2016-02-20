Дизайн сайта компании по ИТ аутсорсингу

Текущий сайт bitspbточкаcom., хотим прстой дизайн с вертикальным скролингом (страниц в горизонтале на будет), простота дизайна в стиле microsoftточкаcom. Остновная концепция в 6 кадратах на главном экране, где описываюстя наши услуги, вернхено меню не надо, может только ссылки на контакты.