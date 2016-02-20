Дизайн сайта компании по ИТ аутсорсингу

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка136 просмотров

Текущий сайт bitspbточкаcom.,  хотим прстой дизайн с вертикальным скролингом (страниц в горизонтале на будет),  простота дизайна в стиле microsoftточкаcom.  Остновная концепция в 6 кадратах на главном экране, где описываюстя наши услуги,  вернхено меню не надо, может только ссылки на контакты.

9 лет назад
luckybird
Георгий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Suntana
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$12
3 дня
Спасибо за качественную и быструю работу!
Рекомендую как ответственного заказчика, который всегда на связи и открыт для диалога.

Заявки фрилансеров

Suntana
38 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад