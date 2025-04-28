Дизайн сайта культурного пространства

Задача заключается в разработке сайта для нового культурного пространства, которое включает в себя переосмысленный формат караоке и собственную дистиллерию. Необходимо создать прототип, соответствующий имеющейся айдентике, и адаптировать его под веб-платформу, предпочтительно Readymag, но другие варианты также обсуждаемы. Срок выполнения — до 1,5 месяца, стоимость обсуждается.