Требуется редизайн шапки сайта Moldfootball.com для ПК и мобильной версии. Необходимо освежить дизайн, предложить компактное размещение логотипа, меню, языков и соцсетей. Макеты должны быть предоставлены в Figma или PSD. Срок выполнения до 10 июня, призовой фонд - $120.
Дизайн сайта культурного пространства
Задача заключается в разработке сайта для нового культурного пространства, которое включает в себя переосмысленный формат караоке и собственную дистиллерию. Необходимо создать прототип, соответствующий имеющейся айдентике, и адаптировать его под веб-платформу, предпочтительно Readymag, но другие варианты также обсуждаемы. Срок выполнения — до 1,5 месяца, стоимость обсуждается.
Заявки фрилансеров
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