Дизайн сайта культурного пространства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт6 заявок21 просмотр

Задача заключается в разработке сайта для нового культурного пространства, которое включает в себя переосмысленный формат караоке и собственную дистиллерию. Необходимо создать прототип, соответствующий имеющейся айдентике, и адаптировать его под веб-платформу, предпочтительно Readymag, но другие варианты также обсуждаемы. Срок выполнения — до 1,5 месяца, стоимость обсуждается.

Создание сайтов
13 часов назад
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