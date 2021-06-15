Дизайн-сайта + лого

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Закрытнет заявок54 просмотра

Здравствуйте Алексей, можно у вас уточнить на какую сумму рассчитывать?

Я хочу одностраничный сайт занимающийся перевозками на котором должно быть:

navbar: О нас > Цены > Контакты + логотип подходящий под дизайн, название организации - "ОПГ", "Оперативная перевозка грузов" :D

Дизайн в тёмных тонах, на первом блоке "О нас", должен быть текст и призыв к действию, кнопка.

Соответственно далее Цены > и в footer Контакты, там будут ссылки на соц сети и номера телефонов.

Плюс на какие сроки рассчитывать? 

И извините за глупый вопрос, есть разница между созданием дизайна под Bootstrap и под Wordpress? Если есть, нам под Bootstrap предпочтительнее, спасибо!

BootstrapWordPress
4 года назад
darksidexyz
Владислав 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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