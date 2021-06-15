Сделать креативный конверсионный лендинг для проекта по демонтажу зданий и домов в Москве. Яркими должны быть как сам дизайн так и креативы. Должны быть анимации, анимированные тексты, эффекты. Особое внимание нужно уделить адаптиву на мобильные ...
Дизайн-сайта + лого
Здравствуйте Алексей, можно у вас уточнить на какую сумму рассчитывать?
Я хочу одностраничный сайт занимающийся перевозками на котором должно быть:
navbar: О нас > Цены > Контакты + логотип подходящий под дизайн, название организации - "ОПГ", "Оперативная перевозка грузов" :D
Дизайн в тёмных тонах, на первом блоке "О нас", должен быть текст и призыв к действию, кнопка.
Соответственно далее Цены > и в footer Контакты, там будут ссылки на соц сети и номера телефонов.
Плюс на какие сроки рассчитывать?
И извините за глупый вопрос, есть разница между созданием дизайна под Bootstrap и под Wordpress? Если есть, нам под Bootstrap предпочтительнее, спасибо!
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