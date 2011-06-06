Дизайн сайта магазина мотоэкипировки

# 1 — $ 50

Магазин мотоэкипировки (шлемы, куртки, перчатки, комбинезоны), логотипа нет. Название магазина - Мотоэкипировка в наличии"

В качестве заставки вверху сменяющееся изображение, как на этом сайте http://moto.libertyfashionusa.com/?gclid=CKDHy9ubnqkCFci-zAodYAp8tg

Здесь картинка 4 - разные шлемы. Вот чтобы вверху была сменяющаяся картинка (к примеру 3-5 штук) - на первой несколько шлемов (разных, 3-5 штук, столько, сколько будет нормально смотреться, кол-во не принципиально. Производители шлемов для подборки картинок - Shoei, Shark, Suomy, Bell, Icon ) На второй - мотоперчатки, на третьей - мотокуртки, ﻿ на четвертой - какой-нибудь товаришчь на мотоцикле (к примеру http://www.yamaha.ua/product.aspx?n=XJR1300.

Под сменяющимся изображением горизонтальное меню.

Пункты меню - Главная, Оплата и доставка, Как узнать свой размер, Контакты и пр, чтобы впоследствии самому редактировать кол-во пунктов меню.

Вертикальный столбец справа - блок корзина, блок акции

Вертикальный столбец слева - каталог товаров.

Внизу счетчик Liveinternet.

На главной под горизонтальным меню - небольшой рассказ о том, что магазин из себя представляет и снизу товары из произвольных категорий.

Фон и всё остальное на Ваше усмотрение, в соответствии тематике.

После конкурса от вас - psd в нужном мне виде.