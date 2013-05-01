Дизайн сайта мебельного представительства

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Завершен1 заявка102 просмотра

Нужен дизайн сайта для представительства итальянских мебельных фабрик в Украине. Компания занимается поставками итальянской мебели в Украину и продажей этой мебели здесь по розничным сетям и магазинам. С покупателями напрямую компания не работает.

На нашем сайте должно быть:

1. Список фабрик, которые представляет компания

2. Информация о фабриках + ссылки на сайт

3. Вход на сайт с логином и паролем, где будут каталоги в электроном виде и прайс листы.

12 лет назад
feline
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$400
10 дней
Александр отлично и в срок справился с заданием, быстро и четко внес правки. Результат - качественный продукт. Спасибо!
Конструктивное общение по проекту, продуманные правки, быстрая оплата. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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