Дизайн сайта мебельного представительства

Нужен дизайн сайта для представительства итальянских мебельных фабрик в Украине. Компания занимается поставками итальянской мебели в Украину и продажей этой мебели здесь по розничным сетям и магазинам. С покупателями напрямую компания не работает.

На нашем сайте должно быть:

1. Список фабрик, которые представляет компания

2. Информация о фабриках + ссылки на сайт

3. Вход на сайт с логином и паролем, где будут каталоги в электроном виде и прайс листы.