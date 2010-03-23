Дизайн сайта мебельной компании

Нужен ДИЗАЙН САЙТА компании, занимающейся производством корпусной мебели.

Образец - http://www.rokos.ru. Хорошо сделать бы на каждый раздел разные элементы дизайна.

Разделы:

1. Главная (возможно в это же разделе короткая инфа о компании)

2. Продукция (несколько разделов с фото и описанием предоставляемых услуг)

3. Контакты (телефоны, адрес, схемы проезда)

4. Еще один раздел под вопросом пока, озможно будет – акции, скидки.

Пожалуйста, все цены оставляйте здесь.

П.С. мне не нужна вёрстка. только дизайн.