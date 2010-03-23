Дизайн сайта мебельной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен47 заявок480 просмотров

Нужен ДИЗАЙН САЙТА компании, занимающейся производством корпусной мебели.

Образец - http://www.rokos.ru. Хорошо сделать бы на каждый раздел разные элементы дизайна.

Разделы:

1. Главная (возможно в это же разделе короткая инфа о компании)

2. Продукция (несколько разделов с фото и описанием предоставляемых услуг)

3. Контакты (телефоны, адрес, схемы проезда)

4. Еще один раздел под вопросом пока, озможно будет – акции, скидки.

Пожалуйста, все цены оставляйте здесь.

П.С. мне не нужна вёрстка. только дизайн.

15 лет назад
nn4
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$135
3 дня
Спасибо за работу. Человек работает оперативно и качественно.
Рекомендую, отличный заказчик. Всегда на связи. Правки минимальные. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

chujak
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад