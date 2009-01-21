Дизайн сайта (Металлические двери)

$100
Дизайн сайтовЗакрыт49 заявок410 просмотров
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Тематика - Металлические двери, решетки, фурнитура

Необходима разработка индивидуального дизайна -> либо готов купить готовый дизайн

По сайту: не флеш

желательно 3 крупных раздела: Двери, решетки, фурнитура

Срок - 3 дня (суббота 24.01).

Бюджет от 1500 руб. Рассмотрю варианты.

Возможна покупка сайта под ключ. Интерес цены.

Дизайн сайта
15 лет назад
FonShagin
Иван 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
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