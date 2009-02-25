Дизайн сайта moidokumenti.ru

Сайт представляет из себя веб-сервис, с которым клиенты взаимодействуют в течение дня. Дизайн должен быть легким, понятным и приятным для восприятия.

Внутрення часть сайта - либо формы ввода данных, либо таблицы с выводом информации.

Просьба не кидать общую информацию о себе - ее и так могу посмотреть, интересует цена вопроса и сроки. Спасибо.