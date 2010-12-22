Дизайн сайта на livestreet

Нужно доработать страницу доски объявлений с сохранением всей концепции. Все PSD есть. JPEG страницы в аттаче. Нужно переделать как на http://www.avito.ru/items/voronezh_doma_dachi_kottedzhi_prodayotsya_finskij_dom_14662669 Исполнитель должен быть доступен через ICQ/Jabber ...