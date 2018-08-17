Дизайн сайта на строительную тематику (ЖБИ)

Сделать лендинг с установленным дизайном （картинка прилагается）. PSD нет, есть только картинка, по которой надо нарисовать PSD. Референс - это вот: http://molodost.pro/­refinance/l1426/ Далее - нужно посадить все на ВордПресс и разместить на хостинг, что я ...