Дизайн сайта на строительную тематику (ЖБИ)

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Закрыт53 заявки418 просмотров

Добрый день. Необходимо сделать дизайн сайта на железобетонную тематику. 

под Bootstrap (12 колоночную сетку)

Просьба указать ориентировочную стоимость, сроки и портфолио. 

Более подробное ТЗ скину в личку при выборе исполнителя.

Bootstrap
7 лет назад
spbsergey
Сергей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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