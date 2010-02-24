Дизайн сайта на тему "Умный дом, инж. сети"

Дизайн сайтовЗавершен89 заявок1143 просмотра
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http://www.intelecthouse.ru/

http://www.housecontrol.ru/

http://www.intelkey.ru/

http://www.elite-systems.ru/

http://www.x-control.ru/

http://ideal-house.ru/

Вот примеры сайтов конкурентов.

Необходим технологичный и необычный дизайн сайта, такой что бы человек выделял его из другой массы сайтов.

Что то из этой серии. Сайты разные, но тема одна, умные дома, новые достижения в инженерных системах дома и квартиры. Возможна разработка флэш анимации в качестве заставки за доп плату, но это походу.

Студиям, менеджерам и посредникам - не обращаться.

На отклик отвечаем только заинтересовавшим меня своим портфолио. Подробности при переписке.

Предоплата после согласования макета.

Дизайн сайта
14 лет назад
House-projects
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
14 лет назад
$500
10 дней
Все понравилось. Работает быстро и четко. Было выполнено все в срок и без проблем. При следующих проектах обязательно буду работать с Ириной.
Александр отличный заказчик. Хорошо понимает что хочет. Приятен в общении и обсуждении проекта. Рекомендую.
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