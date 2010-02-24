Дизайн сайта на тему "Умный дом, инж. сети"

http://www.intelecthouse.ru/

http://www.housecontrol.ru/

http://www.intelkey.ru/

http://www.elite-systems.ru/

http://www.x-control.ru/

http://ideal-house.ru/

Вот примеры сайтов конкурентов.

Необходим технологичный и необычный дизайн сайта, такой что бы человек выделял его из другой массы сайтов.

Что то из этой серии. Сайты разные, но тема одна, умные дома, новые достижения в инженерных системах дома и квартиры. Возможна разработка флэш анимации в качестве заставки за доп плату, но это походу.

Студиям, менеджерам и посредникам - не обращаться.

На отклик отвечаем только заинтересовавшим меня своим портфолио. Подробности при переписке.

Предоплата после согласования макета.