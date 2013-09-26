Дизайн сайта + несложное лого

$100
Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка245 просмотров
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Требуется нарисовать логотип и дизайн сайта хорошего уровня – главная страница и все внутренние.

Тематика – авто.

Бюджет на всё 3000 рублей.

Дизайн сайта
10 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 часа назад
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