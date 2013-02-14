Дизайн сайта о благотворительном фонде

# 1 — $ 150

Сайт будет о благотворительном фонде в поддержку творчества замечательного художника Павла Рыженко.

Необходимо нарисовать макет шаблона. Сайт построен на DLE.

За исходный сайт берите этот http://павел-рыженко.рф/ (Вот его макет http://yadi.sk/d/UuHUX35p2bsxx)

Вцелом на сайте планируется разместить:

- Главная (по аналогии с этой страницей http://павел-рыженко.рф/ , но без карусели, использование изображения картины "Победа Пересвета" объязательно)

- Задачи Фонда

- Об авторе

- Контакты ( реквизиты рас счет в банке, электрон. кошел, банк картой,и т.д)

- Программы Фонда (по аналогии со страницей http://павел-рыженко.рф/blog/)

Дизайн должен выглядеть достойно… В древнерусском стиле. Приветствуется использование таких цветов как тёмно-коричневый, бордовый, золотой. Структуры дерева, различные узоры и т.п. Возможно в качестве шапки или фона использование картин или фрагментов картин самого художника.

Создайте дизайн таким, чтоб он нравился в первую очередь вам. Никаких требований в деталях дизайна нет, чтобы не ограничивать вас в творчестве. Создайте так, как видите вы сами (в том числе можно и пренебречь древнерусской тематикой и создать то что вам покажется более приемлемым).

Участникам конкурса необходимо предоставить превью макета главной страницы и макета страницы с "Программы Фонда", если хотите, можете предоставить несколько вариантов.

Победителю необходимо будет предоставить макет шаблона в формате .psd и возможно внести в него небольшие корректировки.

Для вдохновения и в качестве материалов для создания макета вы можете использовать фотографии картин Рыженко. Они выложены тут http://yadi.sk/d/8gK5Ue8x2bt_H

По всем вопросам пишите в личку.