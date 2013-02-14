Дизайн сайта о благотворительном фонде

Здравствуйте! Нужен хороший дизайн для интернет-магазина теплиц (psd), теплый, зеленая цветовая гамма, в разумные сроки и стоимость! Согласование макета, предоплата, устранение замечаний, оплата. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость, работа срочная!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт будет о благотворительном фонде в поддержку творчества замечательного художника Павла Рыженко.
Необходимо нарисовать макет шаблона. Сайт построен на DLE.
За исходный сайт берите этот http://павел-рыженко.рф/ (Вот его макет http://yadi.sk/d/UuHUX35p2bsxx)
Вцелом на сайте планируется разместить:
- Главная (по аналогии с этой страницей http://павел-рыженко.рф/ , но без карусели, использование изображения картины "Победа Пересвета" объязательно)
- Задачи Фонда
- Об авторе
- Контакты ( реквизиты рас счет в банке, электрон. кошел, банк картой,и т.д)
- Программы Фонда (по аналогии со страницей http://павел-рыженко.рф/blog/)
Дизайн должен выглядеть достойно… В древнерусском стиле. Приветствуется использование таких цветов как тёмно-коричневый, бордовый, золотой. Структуры дерева, различные узоры и т.п. Возможно в качестве шапки или фона использование картин или фрагментов картин самого художника.
Создайте дизайн таким, чтоб он нравился в первую очередь вам. Никаких требований в деталях дизайна нет, чтобы не ограничивать вас в творчестве. Создайте так, как видите вы сами (в том числе можно и пренебречь древнерусской тематикой и создать то что вам покажется более приемлемым).
Участникам конкурса необходимо предоставить превью макета главной страницы и макета страницы с "Программы Фонда", если хотите, можете предоставить несколько вариантов.
Победителю необходимо будет предоставить макет шаблона в формате .psd и возможно внести в него небольшие корректировки.
Для вдохновения и в качестве материалов для создания макета вы можете использовать фотографии картин Рыженко. Они выложены тут http://yadi.sk/d/8gK5Ue8x2bt_H
По всем вопросам пишите в личку.
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