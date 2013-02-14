Дизайн сайта о благотворительном фонде

$150
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки548 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$150

Сайт будет о благотворительном фонде в поддержку творчества замечательного художника Павла Рыженко.

Необходимо нарисовать макет шаблона. Сайт построен на DLE.

За исходный сайт берите этот http://павел-рыженко.рф/ (Вот его макет http://yadi.sk/d/UuHUX35p2bsxx)

Вцелом на сайте планируется разместить:

- Главная (по аналогии с этой страницей http://павел-рыженко.рф/ , но без карусели, использование изображения картины "Победа Пересвета" объязательно)

- Задачи Фонда

- Об авторе

- Контакты ( реквизиты рас счет в банке, электрон. кошел, банк картой,и т.д)

- Программы Фонда (по аналогии со страницей http://павел-рыженко.рф/blog/)

Дизайн должен выглядеть достойно… В древнерусском стиле. Приветствуется использование таких цветов как тёмно-коричневый, бордовый, золотой. Структуры дерева, различные узоры и т.п. Возможно в качестве шапки или фона использование картин или фрагментов картин самого художника.

Создайте дизайн таким, чтоб он нравился в первую очередь вам. Никаких требований в деталях дизайна нет, чтобы не ограничивать вас в творчестве. Создайте так, как видите вы сами (в том числе можно и пренебречь древнерусской тематикой и создать то что вам покажется более приемлемым).

Участникам конкурса необходимо предоставить превью макета главной страницы и макета страницы с "Программы Фонда", если хотите, можете предоставить несколько вариантов.

Победителю необходимо будет предоставить макет шаблона в формате .psd и возможно внести в него небольшие корректировки.

Для вдохновения и в качестве материалов для создания макета вы можете использовать фотографии картин Рыженко. Они выложены тут http://yadi.sk/d/8gK5Ue8x2bt_H

По всем вопросам пишите в личку.

Дизайн сайта
11 лет назад
Alexiy2
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Дизайн для интернет-магазина теплиц

    Здравствуйте! Нужен хороший дизайн для интернет-магазина теплиц (psd), теплый, зеленая цветовая гамма, в разумные сроки и стоимость! Согласование макета, предоплата, устранение замечаний, оплата. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость, работа срочная!

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • PhpProBid

    $250

    Нужно разработать шаблон для скрипта phpProbid. Создавать шаблон с нуля не нужно. От исполнителя требуется хорошее знание php. Подробности в личку исполнителю.

    PHP
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна промосайта

    ТЗ - http://yadi.sk/d/sHCU4f2g2bQ33 Сроки сжатые донельзя. Пожалуйста, скиньте ссылки на Ваши работы, которые по-Вашему подходят по концепции. Жду предложение цены, сроков и контакты.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн продажной страницы с текстом

    ПО сути дизайн сайта - 1 страница - продающий сайт для 1 товара. Есть шапка - нужно дорисовать остальное + текст (фразы) По элементам: шапка - уже готова! текст о продукте (по блокам) форма для заказа на сайте отзывы/рекомендации Примеры похожих ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта гольф-магазина

    Добрый день! Я ищу дизайнера на проект по созданию интернет-магазина, который торгует товарами для гольфа. Цель: Получить шаблон главной страницы, 4-6 шаблонов внутренних страниц, и служебные элементы (попапы и несколько внутренних баннеров). Пожелания к исполнителю: — Понимание принципов адаптивного дизайна ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн PR сайта, вёрстка Bootstrap

    $5000

    Создать дизайн страниц сайта и сверстать их в дизайн макет с применением фреймворка Twitter Bootstrap (может быть потребуется в шаблон). Обязательно оставляйте ссылки на портфолио работ или на конкретные работы трендовых сайтов. Сроки за которые эти ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить дизайн теста

    есть тест goo.gl/BeNlT нужно перерисовать его так, что бы он 1. был ширину всей страницы, девуша остается сбоку, вопрос – по центру 2. что бы на экране результатов grab.by/jSGy темная область с текстом начиналась после ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад