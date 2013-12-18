Дизайн сайта о кредитах

Здравствуйте.

Мне нужен дизайн для мини-портала о кредитах. Дизайн информационного типа, главное это хорошо и красиво представить структуру сайта и нарисовать шапку/меню.

Нужно нарисовать главную и внутреннюю страницу (с тем же обрамлением, что и главная, будет отличаться только та часть, где выводится контент). Возможны доработки/правки, которые нужно будет выполнить (т.к. в тз сложно описать все детали).