Ввиду смены движка магазина требуется обновление и дизайна + его верстка, который кроме этого морально устарел. Сайт http://yimperatora.ru/ Готовы платить до 500$ (предлагайте ваши цены за дизайн + верстку). Сайт будет на движке ...
Дизайн сайта о кредитах
Здравствуйте.
Мне нужен дизайн для мини-портала о кредитах. Дизайн информационного типа, главное это хорошо и красиво представить структуру сайта и нарисовать шапку/меню.
Нужно нарисовать главную и внутреннюю страницу (с тем же обрамлением, что и главная, будет отличаться только та часть, где выводится контент). Возможны доработки/правки, которые нужно будет выполнить (т.к. в тз сложно описать все детали).
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