Для регулярной проектной работы требуется веб-дизайнер, он же иллюстратор, он же дизайнер интерфесов. Что нужно будет делать? - разрабатывать дизайн сайтов; - рисовать отдельные элементы (шапки, иллюстарции, картинки и ...
Дизайн сайта "Обслуживание аквариумов"
Необходимо сделать красивый дизайн сайта.
Я все изобразил на инфо-макете
Сайт будет из 5 основных страниц:
Главная (не является пунктом меню, переход при нажатии на логотип)
Тарифы (Пункт меню 1 - с сейткой тарифных планов и дополнительными страницами на каждый тариф)
Фотогалерея (Пункт меню 2 - с красивыми фотографиями)
Отзывы (Пункт меню 3 - с отзывами, каждый отзыв будет открываться в отдельном окне)
Контакты (Пукнт меню 4 - с картами проезда и подробными контактами)
Я выберу того исполнителя который заслуживаем моего доверия. Мне нужен только дизайн. Он должен быть Хорошим! У вас должно быть чувство прекрасного. Если вы готовы предложить дополнительные идея, я готов их оценить. Бюджет ломить не стоит, сроки которые вы озвучиваете не стоит занижать. Я плачу за качество, за бездумную Тяп-Ляп работу я не плачу. Оцените свои возможности, перед началом работы скиньте, что вы считаете красивым в этой тематике. Уверен как минимум с одним исполнителем мы найдем взаимопонимание
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется разработать логотип и дизайн для юридического сайта+ собрать это все и запустить в систему.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется разработать логотип и дизайн сайта небольшой мебельной компании. Компания занимается мебелью из хрома (столы и стулья на металлокаркасе) и корпусной мебелью. Логотип сейчас есть, но нуждается в доработке или перерисовке. По дизайну ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужен минималистичный, web 2.0 дизайн для главной страницы сервиса сокращения ссылок на подобии goo.gl или bit.ly Требования: ----------------------------- форма добавления ссылки сразу на главной, пользователю нужно только зайти, вставить ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $166
Привет! Необходимо создать дизайн и сверстать его под вордпресс. Схема работы: представляете макет дизайна на рассмотрение, даем добро, оплачиваем аванс в размере 30% от суммы. Выполняете полностью верстку под вордпресс, проверяем на работоспособность и глюки, ...Завершен12 лет назад
Есть два сайта нужно сделать в шапку картинкиЗавершен12 лет назад
- $50
Необходимо переделать шаблон http://e-business.su/ в статичный. Шаблон написан на JS и HTML. Нужно сделать его "неподвижным". Оставить меню сверху так, как оно сделано изначально (не выдвигающимся). Весь шаблон состоит из одного файла. необходимо разбить его ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Всем доброго времени суток! Необходимо прикрутить шаблон http://e-business.su/ к php скрипту http://hyip.adminstation.ru/ Шаблон и скрипты официальные и лицензионные. Сделать необходимо очень срочно! За сегодняшний день! С уважением, Виктор!Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте. Нужен дизайн для сайта партнерской программы-качественный, за адекватную стоиомсть. Есть подробное ТЗ. Дизайн и стиль минимализм. Вот пример понравившейся партнерки http://www.ggsaffiliates.com/ Пишите тут свои предложения или в скайп: ...Завершен12 лет назад
Надо дизайн и верстка 2х продающих страниц.Завершен12 лет назад