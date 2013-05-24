Дизайн сайта "Обслуживание аквариумов"

Необходимо сделать красивый дизайн сайта.

Я все изобразил на инфо-макете

Сайт будет из 5 основных страниц:

Главная (не является пунктом меню, переход при нажатии на логотип)

Тарифы (Пункт меню 1 - с сейткой тарифных планов и дополнительными страницами на каждый тариф)

Фотогалерея (Пункт меню 2 - с красивыми фотографиями)

Отзывы (Пункт меню 3 - с отзывами, каждый отзыв будет открываться в отдельном окне)

Контакты (Пукнт меню 4 - с картами проезда и подробными контактами)

Я выберу того исполнителя который заслуживаем моего доверия. Мне нужен только дизайн. Он должен быть Хорошим! У вас должно быть чувство прекрасного. Если вы готовы предложить дополнительные идея, я готов их оценить. Бюджет ломить не стоит, сроки которые вы озвучиваете не стоит занижать. Я плачу за качество, за бездумную Тяп-Ляп работу я не плачу. Оцените свои возможности, перед началом работы скиньте, что вы считаете красивым в этой тематике. Уверен как минимум с одним исполнителем мы найдем взаимопонимание