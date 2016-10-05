Дизайн сайта-одностраничника

Сайт bossforever.ru

Необходимо переделать верхнюю часть, блок "Не знаете как эффективно управлять сотрудниками? Закажите курс «Как стать супер-руководителем»".

Сверху должна быть шапка (логотип BossForever) - блок с номером телефона убрать.

Далее - в левой части 3D обложка книги (статичная), в правой - текст "Не знаете как эффективно управлять сотрудниками? Закажите курс «Как стать супер-руководителем»".

Под ним, или рядом с ним - кнопка заказать курс.

Фон - любой подходящий.

После этого уже должен идти блок "В программе курса" - его уже не трогать.