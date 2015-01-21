Дизайн сайта официальной структуры

Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок941 просмотр
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Необходимо разработать дизайн сайта состоящего из типовых старниц:

- Главная

- Новости

- Типовая (текст+картинка)

- Информация о проекте

- 5 форм анкет (и обратной связи)

Нужно также визуализировать блок схему для страницы

Требования - оперативность, быть на связи

сайт прообраз:

mosurbanforum.ru

структура

http://ninjamock.com/s/yvgzdk

Дизайн сайта
9 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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