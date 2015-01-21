Дизайн сайта официальной структуры

Комплексное дизайнерское решение (а лучше сайт под ключ) с создания Логотипа, цветовая гамма (3Д съемки можем сделать сами) с анимацией и эффектами. Подробности в другом моем проекте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн сайта состоящего из типовых старниц:
- Главная
- Новости
- Типовая (текст+картинка)
- Информация о проекте
- 5 форм анкет (и обратной связи)
Нужно также визуализировать блок схему для страницы
Требования - оперативность, быть на связи
сайт прообраз:
структура
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