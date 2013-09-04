Дизайн сайта - окна из дерева

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка128 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта.

К тому что есть планируется еще калькулятор расчета стоимости окон.

Клиенты интересуются больше всего фотографиями и калькулятором.

Дизайн не резиновый.

12 лет назад
velizarov
Владимир 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$150
1 день
Спасибо за работу. Дизайн сайта проработан наилучшим образом по сравнению с другими участниками конкурса.
Спасибо Владимиру за отличный конкурс, четкое ТЗ и своевременную оплату.

Заявки фрилансеров

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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