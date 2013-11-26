Набираем команду частных фрилансеров для долгосрочного сотрудничества. Обязанности: - дизайнить и верстать КАЧЕСТВЕННЫЕ landing page (лендинги) Требования: - умение делать качественные landing page ...
Дизайн сайта Онлайн библиотеки
Дизайн сайта онлайн библиотеки, под cms wordpress, две версии, под стационар и мобилку,
функционал как litres.ru, более подробное ТЗ исполнителю,
сроки 2 недели.
Заявки фрилансеров
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