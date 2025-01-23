Дизайн сайта парикмахерской

Требуется редизайн сайта для фирмы, предоставляющей услуги выездного шиномонтажа. Основные задачи: изменить стилистику под цветовую палитру логотипа, обновить контент согласно комментариям в Figma, заменить изображения и иконки на соответствующие тематике. Необходимо создать версии для ПК и мобильных устройств. Верстка не требуется, нужен Ul-kit для удобства работы верстальщика.